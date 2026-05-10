اتصالات مكثفة لزيلينسكي.. تحركات أوكرانية للانضمام إلى التكتل الأوروبي

أكد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، أن العاصمة الأوكرانية كييف تشهد تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات مع الشركاء الغربيين، بالتزامن مع ترقب جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء فنلندا لبحث مستقبل المفاوضات الخاصة بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مناف أن أوكرانيا كانت تعول على الهدنة التي جرى التوصل إليها بوساطة أمريكية، رغم ما شهدته من خروقات وهجمات روسية متواصلة، مؤكدًا أن كييف التزمت حتى الآن بضبط النفس وعدم تنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية.

وأضاف أن الجانب الأوكراني اتهم موسكو بالتحايل في ملف تبادل الأسرى، معتبرًا أن التصريحات الروسية تهدف إلى الالتفاف على الهدنة، فيما تستعد القوات الأوكرانية، وفق الإدارة العسكرية، لتنفيذ رد واسع على مختلف خطوط الجبهة شرق البلاد.

https://www.youtube.com/shorts/0YLNBZE93_w