كشفت الفنانة مي نور الشريف عن وفاة المخرج والمنتج هيثم عثمان، وذلك عبر منشور نشرته من خلال حسابها الرسمي على مواقع التواصل.



وكتبت مي نور الشريف عبر حسابها علي إنستقرام : لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله.. توفي أخي وصديقي هيثم عثمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.



واضافت ؛"صلاة الجنازة اليوم ١٠ مايو بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

والجدير بالذكر ان هيثم عثمان هو مخرج ومنتج إعلانات مصري بارز، عُرف بمسيرته المهنية الحافلة التي تعاون فيها مع كبار الفنانين والشركات الكبرى.