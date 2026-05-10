نهائي كاس مصر| بيراميدز يتقدم بهدف على زد في الشوط الأول
مصطفى كامل يعلن عن قرارات جديدة لدعم أعضاء نقابة الموسيقيين
إلغاء الدعوات المجانية.. الزمالك: حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي
صدى البلد يكشف تفاصيل تحركات الأهلي لإنهاء أزمة توروب ومفاوضات المدرب الجديد
مواعيد قطارات عيد الأضحى 2026 الإضافية إلى الصعيد كاملة
هجمة صيفية حارة .. تحذير عاجل من حالة الطقس لمدة 5 أيام
سعر الذهب في البحرين.. عيار24 بـ 57 دينارا
بحركات وإيحاءات غير لائقة.. القبض على صانعة محتوى تنشر فيديوهات خادشة للحياء
مسؤول عسكري أردني سابق يحذر من تصاعد التوتر في مضيق هرمز
نقيب الفلاحين: مصر الأولى عربيا في أعداد الحمير
شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير
هل ظهر فيروس هانتا بمصر.. مستشار الرئيس للصحة يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في البحرين.. عيار24 بـ 57 دينارا

سعر الذهب في البحرين
سعر الذهب في البحرين
علياء فوزى

شهد سوق الذهب في البحرين حالة من الهدوء؛ بالتزامن مع العطلة الرسمية في البورصة العالمية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الأحد 10 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين نحو 57 دينارا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في البحرين حوالي 52.250 دينار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين حوالي 49.875 دينار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين نحو 42.750 دينار.

أسعار أوقية الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم لـ الأوقية بلغت نحو  1773 دينارا.

سعر الجنيه الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 399 دينارا.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4715 دولار أمريكي.

 مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

تيم حسن ووفاء الكيلانى
محمد رمضان
حرشة مغربي
عدس بجبه
