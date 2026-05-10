أزمة جديدة تواجه الأهلي لإقالة توروب

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لحسم ملف رحيل الدنماركي ييس توروب عن القيادة الفنية للفريق عقب نتائج الفريق السيئه ووداعه لبطولة دوري ابطال افريقيا

ورفض توروب التواصل مع أي من مسؤولي الأهلي، مفضلًا إدارة المفاوضات بالكامل عبر وكيل أعماله

ويتابع ياسين منصور، نائب رئيس النادي المفاوضات للوصول لاتفاق وديبعدما عرض منح توروب راتب شهر إضافي إلى جانب الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والذي يضمن له الحصول على راتب ثلاثة أشهر.

بينما تمسك وكيل المدرب بالحصول على راتب عام كامل مقابل فسخ التعاقد بالتراضي