لدعم الابتكار وريادة الأعمال.. انطلاق ماراثون مشروعات التخرج الثالث بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، إطلاق الجامعة لماراثون مشروعات التخرج الثالث 2026 تحت شعار "From Graduation Project… To Startup"، وذلك خلال شهر مايو الجاري، الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وبما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ومبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل".

وأشار "الجيزاوي" إلى أن الماراثون يهدف إلى تحويل مشروعات التخرج إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق (MVPs) وشركات ناشئة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات التنموية، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والمناخ، موضحًا أن فتح باب التقديم للمشاركة سيبدأ خلال شهر مايو الجاري لطلاب سنوات التخرج بمختلف كليات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة ، أن المحاور الاستراتيجية للماراثون تتضمن محور الطاقة المستدامة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية، ومحور المياه والموارد الطبيعية في مجالات إدارة الموارد المائية ونظم الري الذكي وتحلية ومعالجة المياه، ومحور الزراعة والأمن الغذائي في مجالات الزراعة الذكية والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى محور المناخ والاستدامة والاقتصاد الأخضر في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية والاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات والتصنيع الأخضر.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي ، أن الماراثون يشمل أيضًا محور التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني والتطبيقات الرقمية، ومحور الابتكار الصحي والتكنولوجيا الحيوية في مجالات الأجهزة الطبية والصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية وصحة الحيوان، بالإضافة إلى محور الصناعة وأنظمة الإنتاج في مجالات الأتمتة الصناعية والتصنيع الغذائي والدوائي وسلاسل الإمداد الذكية، إلى جانب محور ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي في مجالات نماذج الأعمال والتحول الرقمي والحلول المجتمعية والصناعات الإبداعية.

من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن الماراثون يستهدف طلاب سنوات التخرج بمختلف كليات الجامعة، بما يعزز التكامل بين التخصصات المختلفة وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار المتميزة إلى مشروعات قابلة للنمو والاستثمار .

وقال الدكتور أيمن سمير مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار ، إن شروط المشاركة تتضمن أن يكون المشروع مشروع تخرج معتمدًا من الكلية، وأن يتكون الفريق من 3 إلى 5 طلاب تحت إشراف أكاديمي، مع الالتزام بتقديم نموذج أولي (Prototype / MVP) يثبت قابلية التطبيق الفعلي للمشروع.

وأضاف أن معايير التقييم تتضمن الابتكار والإبداع، والأثر المجتمعي والبيئي، وقابلية التنفيذ، وجودة العرض والتوثيق، مشيرًا إلى أن إجمالي الجوائز يبلغ 240 ألف جنيه بواقع 30 ألف جنيه لكل محور، موزعة إلى 12 ألف جنيه للمركز الأول، و10 آلاف جنيه للمركز الثاني، و8 آلاف جنيه للمركز الثالث.