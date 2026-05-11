كيف يتسبب الشاي في نقص الحديد الخفي؟.. لن تتوقع

الشاي قد يتسبب في إرهاق خفي عن طريق تقليل امتصاص الحديد بسبب التانينات؛ ويمكن أن يساعد التوقيت المناسب والاعتدال والنظام الغذائي في الوقاية من فقر الدم.

بالنسبة لملايين الأشخاص يُعدّ كوب الشاي أكثر من مجرد مشروب؛ إنه من الطقوس اليومية. فمن تنشيط الصباح إلى استراحة المساء، يتجذّر الشاي بعمق في حياتنا اليومية. ولكن ماذا لو كان مشروبك المفضل يساهم في الشعور بالتعب بدلاً من مكافحته؟

وفقًا للدراسات، فإن توقيت وطريقة تناولك للشاي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات الطاقة لديك - خاصة من خلال التدخل في امتصاص الحديد.



العلاقة الخفية بين الشاي والتعب



يحتوي الشاي على مركبات تُسمى التانينات، والتي قد ترتبط بالحديد الموجود في الطعام وتقلل من امتصاصه في الجسم. وهذا يُثير قلقًا بالغًا لدى الأشخاص المُعرّضين لخطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وهي حالة خطيرة تُؤدي إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين ونقص إمداد الأنسجة بالأكسجين. على المدى الطويل، إذا لم يُعالج فقر الدم أو يُشخّص، فقد يُؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك مشاكل القلب. يقول الأطباء إنه عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الحديد، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

التعب المستمر

ضعف

دوخة

ضيق في التنفس

إذا كنت تشعر بالإرهاق في كثير من الأحيان على الرغم من حصولك على قسط كافٍ من النوم، فقد يكون لعاداتك في شرب الشاي دور في ذلك.



لماذا يُعدّ التوقيت مهماً عند تناول الشاي؟



بحسب الأطباء، يُعدّ شرب الشاي مع الوجبات أو بعدها مباشرةً من أكبر الأخطاء التي يرتكبها معظم الأشخاص. يحدث ذلك عندما يحاول الجسم بنشاط امتصاص العناصر الغذائية، وخاصة الحديد، من أطعمة مثل الخضراوات الورقية والعدس والحبوب المدعمة.

قد تقلل التانينات الموجودة في الشاي من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 60 إلى 70% عند تناوله مع الوجبات. ومع مرور الوقت، قد يُسهم ذلك في انخفاض مخزون الحديد والشعور بالإرهاق المزمن.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟



على الرغم من أن تناول الشاي من حين لآخر آمن بشكل عام، إلا أنه ينبغي على بعض الفئات توخي المزيد من الحذر:

النساء، وخاصة أثناء فترة الحيض

من يعاني من نقص الحديد الحالي

بالنسبة للنباتيين، لأن الحديد غير الهيمي يصعب امتصاصه بالفعل

النساء الحوامل

الأطفال والمراهقون

بالنسبة لهذه الفئات، يمكن أن تؤثر العادات الغذائية الصغيرة بشكل كبير على الصحة العامة.

يُعدّ شرب الشاي مع الوجبات أو بعدها مباشرة أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها معظم الأشخاص.

كيف يمكنك الاستمتاع بكوب الشاي الخاص بك دون أي آثار جانبية؟



الخبر السار هو أنك لست مضطراً للتخلي عن الشاي تماماً. بعض التعديلات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً:

تجنب شرب الشاي مع الوجبات

انتظر ساعة إلى ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام قبل شرب الشاي، هذا يسمح لجسمك بامتصاص الحديد بشكل صحيح.

تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع فيتامين سي

يمكن للأطعمة الغنية بفيتامين سي (مثل الليمون أو البرتقال) أن تعزز امتصاص الحديد وتعارض آثار التانينات.

قلل من تناول الطعام الزائد

قد يُفرط بعض مُحبي الشاي في تناوله، إلا أن شرب عدة أكواب من الشاي المركز على مدار اليوم قد يزيد من خطر اختلال امتصاص العناصر الغذائية. لذا، تذكر أن الاعتدال هو الأساس، واكتفِ بكوب أو كوبين فقط يوميًا.

المصدر: timesnownews