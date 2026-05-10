زلزال بقوة 5.58 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

أفادت تقارير إعلامية برصد زلزال بقوة 5.58 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة.

وفي سياق متصل بالزلازل، عن يوم الجمعة الماضي؛ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل محافظة "فوكوشيما"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، في نشرتها خلال اليوم ذاته، أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا، فيما لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.