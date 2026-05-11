هل يناسب الصبار جميع أنواع البشرة؟ معلومات لا تعرفها من قبل

لطالما اشتهر الصبار بقدرته الفائقة على تهدئة البشرة. فهو مكون شائع الاستخدام في كل شيء تقريبًا، بدءًا من الوصفات المنزلية البسيطة وصولًا إلى منتجات العناية بالبشرة الفاخرة. في الواقع، بفضل ملمسه المنعش ومظهره الطبيعي، يُعد الصبار خيارًا مثاليًا لعلاج الحروق وحب الشباب والتهيج. لكن فكرة أن الصبار يناسب الجميع أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة.

يقول الدكتور دانراج شافان، طبيب الأمراض الجلدية في عيادات كلير سكين بمدينة بونا: "يُستخدم جل الصبار بكثرة في العناية بالبشرة، لكن فكرة أنه يُناسب الجميع ليست صحيحة دائمًا". ويضيف: "ألاحظ في عملي أن بعض الأشخاص يُصابون بتهيج طفيف، وقد يُصاب البعض الآخر بالتهاب الجلد التماسي عند استخدام جل الصبار".

المكونات الحقيقية لنبات الصبار



في جوهرها، تبدو تركيبة جل الصبار بسيطة للغاية. يُستخلص من الجزء الداخلي للورقة ويتكون أساسًا من الماء، إلى جانب مركبات مثل السكريات المتعددة والبروتينات السكرية والأنثراكينونات. يوضح الدكتور شافان قائلاً: "تساعد هذه المكونات الجل على تهدئة البشرة وتسريع التئام الجروح الصغيرة". ويضيف: "تشكل السكريات المتعددة طبقة رقيقة على الجلد، تساعد هذه الطبقة على الاحتفاظ بالرطوبة".

هذا ما يصنف الصبار كمرطب - أي أنه يجذب الرطوبة إلى البشرة. مع ذلك، ثمة جانب سلبي. فبينما يجذب الماء، فإنه لا يحبسه فعلياً. ويصبح هذا التمييز بالغ الأهمية عند النظر إلى أنواع البشرة المختلفة.

إذن، أين يكون فعالاً؟

يُعدّ جل الصبار خيارًا مثاليًا للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب. فتركيبته الخفيفة وغير الدهنية تجعله سهل الاستخدام دون أن يسد المسام. كما أنه يساعد في تقليل إفراز الزيوت الزائدة وتخفيف الالتهابات المصاحبة لظهور البثور. يقول الدكتور شافان: "يساعد الجل على التحكم في إفراز الزيوت في البشرة، كما أنه يخفف الاحمرار الناتج عن حب الشباب. ولن يؤدي جل الصبار إلى تفاقم انسداد المسام".

كما أنه مناسب لأصحاب البشرة العادية والمختلطة. في هذه الحالات، يعمل جل الصبار كطبقة مهدئة ومرطبة، وهو أمر مفيد للغاية في البيئات الحضرية حيث يمكن أن يؤدي التلوث والحرارة إلى تهيج البشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائصه المضادة للالتهابات تجعله خيارًا مثاليًا بعد التعرض لأشعة الشمس أو بعد الحلاقة، عندما تكون البشرة حساسة مؤقتًا.

متى يمكن أن يسبب ذلك مشاكل؟



يبدأ الالتباس حول الصبار عادةً بجفاف البشرة. يظن الكثيرون أن الصبار، لكونه مرطباً، سيحل مشكلة الجفاف. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. يوضح الدكتور شافان: "الصبار مرطب، أي أنه يجذب الماء إلى الطبقة السطحية من الجلد، لكنه لا يحافظ عليه فيها. إنه ليس مادة مانعة للرطوبة".

عمليًا، هذا يعني أنه في المناخات الجافة، أو حتى في البيئات المكيفة، قد يؤدي استخدام الصبار أحيانًا إلى تفاقم الجفاف. يحدث ذلك عن طريق سحب الرطوبة إلى سطح الجلد والسماح لها بالتبخر. ويضيف: "إذا كانت بشرتك جافة، فيجب عليكِ استخدام مرطب يحافظ على ترطيبها بعد استخدام الصبار".

كذلك، ينبغي على أصحاب البشرة الحساسة توخي الحذر. يحتوي جل الصبار على مركبات مثل الألوين والباربالوين، الموجودة تحديدًا في العصارة الصفراء قرب حافة الورقة. قد تُسبب هذه المركبات تهيجًا، خاصةً إذا لم تتم معالجة الجل بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من منتجات الصبار المتوفرة في المتاجر على مواد حافظة وعطور ومثبتات. يقول الدكتور شافان: "المكونات الإضافية، مثل البارابين، قد تُفاقم حالة البشرة". بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الوردية أو الإكزيما، أو الأفراد المعرضين لحساسية النباتات، قد يُسبب الصبار ضررًا أكثر من نفعه. في مثل هذه الحالات، من الأفضل تجنبه تمامًا.

لذا، من الأفضل دائمًا استخدامه كمكون مساعد وليس كحلٍّ شامل. فهو يُناسب البشرة الدهنية، والمعرضة لحب الشباب، والمتوازنة، حيث يُوفر ترطيبًا خفيفًا. أما للبشرة الجافة أو الحساسة، فيتطلب استخدامه مع منتجات أخرى أو تجنبه تمامًا. ويؤكد الدكتور شافان: “الألوفيرا ليست مناسبة لجميع أنواع البشرة. فهي تُفيد البشرة الدهنية، والمختلطة، والعادية. أما البشرة الجافة، فيجب استخدامها مع منتجات أخرى. وقد يشعر أصحاب البشرة الحساسة بعدم الراحة عند استخدامها.”