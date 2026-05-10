ماذا يحدث للجسم عند تناول البابونج؟

يُعدّ شاي البابونج علاجا طبيعيا لمجموعة واسعة من المشاكل الصحية، وقد تساعد العناصر الغذائية التي يحتويها في السيطرة على مرض السكري، وآلام الدورة الشهرية، ومشاكل النوم، وغيرها

يحتوي البابونج على مواد كيميائية تُسمى الفلافونويدات، والتي قد تُفسر فوائده المحتملة، يُعدّ شاي البابونج آمنًا بشكل عام ويتحمله معظم الناس جيدًا، مع ذلك، يُنصح الحوامل أو من يعانون من الحساسية بتجنب شاي البابونج.

فوائد البابونج

1. يعزز نوماً أفضل

من أبرز فوائد شاي البابونج قدرته على تحسين جودة النوم، فهو يحتوي على الأبيجينين، وهو مضاد للأكسدة يرتبط بمستقبلات معينة في الدماغ، مما يساعد على تقليل الأرق وتعزيز الاسترخاء.

نصيحة: اشرب كوبًا دافئًا من شاي البابونج قبل 30 دقيقة من موعد النوم للاسترخاء وتهيئ جسمك لنوم مريح.

2. يقلل التوتر والقلق

يتمتع شاي البابونج بتأثيرات مهدئة خفيفة تساعد على تخفيف التوتر والقلق، وتشير الدراسات إلى أن شرب شاي البابونج بانتظام قد يقلل من أعراض اضطراب القلق العام.

3. يساعد على الهضم ويخفف من مشاكل المعدة

يُستخدم شاي البابونج منذ قرون لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ والغازات ومتلازمة القولون العصبي، فهو يساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من التقلصات والانزعاج.

4. يعزز المناعة

يحتوي شاي البابونج على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في مكافحة العدوى، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا.