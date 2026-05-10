حماس تعود من جديد.. وثيقة عبرية تكشف عن مفاجآت جديدة تخص الحركة الفلسطينية



أفادت ‏القناة 13 الإسرائيلية بأن وثيقة "سرّية للغاية" وصلت الحكومة تتحدث عن "تعاظم" قوة حركة المقاومة الفلسطينية حماس مجددًا في غزة.

‏وكشفت الوثيقة السرّية للغاية" أن حماس تجمع معلومات استخبارية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة.

وبحسب القناة العبرية - وذلك نقلا عن الوثيقة السرية - فقد بدأت حماس إنتاج مئات العبوات الناسفة والقذائف والصواريخ شهريًا بغزة.

وأشارت الوثيقة إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تُجري تدريبات نظرية وعملية رغم وجود الجيش في غزة.

كما بيّنت الوثيقة أن ‏ حماس أوقفت حاليا حفر أنفاق جديدة في قطاع غزة.