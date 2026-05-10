احذرها فورا… هذه الأشياء تضر صحة القلب

ينبض القلب في المتوسط ​​100 ألف مرة يوميًا، ما تفعله خلال هذه الساعات له أهمية أكبر مما تتصور. قلبك لا يعرف الراحة. فبينما أنت منشغل برسائل البريد الإلكتروني، والمواعيد النهائية، وتصفح الإنترنت ليلًا، يُسجل قلبك بهدوء كل خيار تتخذه. بعض العادات الأكثر ضررًا ليست دراماتيكية، بل هي عادية جدًا.

تجنب هذه الأشياء لـ صحة القلب

إليك ثمانية سلوكيات يومية يتمنى قلبك لو تتوقف عنها.

1. الجلوس لساعات متواصلة

يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى إبطاء الدورة الدموية، وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية. حتى مع ممارسة الرياضة يوميًا، فإن الجلوس لثماني ساعات أو أكثر يُفقد القلب الكثير من فوائدها. يحتاج القلب إلى حركة موزعة على مدار اليوم، لا أن تُحصر في جلسة رياضية واحدة. خذ قسطًا من الراحة كل 45-60 دقيقة، وامشِ لمدة خمس دقائق أو مارس تمارين التمدد.

2. النوم القليل جداً أو الكثير جداً

يؤدي النوم لأقل من ست ساعات إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول وعلامات الالتهاب، وكلاهما يُجهد جدران الشرايين. كما رُبط النوم لأكثر من تسع ساعات بانتظام بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يشير إلى أن المشكلة لا تكمن في كمية النوم فحسب، بل في جودته والحالات الصحية الكامنة. لذا، احرص على النوم من 7 إلى 8 ساعات مع الحفاظ على أوقات نوم واستيقاظ منتظمة.

3. تجاهل الإجهاد المزمن

لا يقتصر التوتر على الجانب النفسي فحسب، بل إنه يُغرق الجسم بالأدرينالين والكورتيزول، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدل ضربات القلب وضغط الدم. ومع استمراره، يُؤدي ذلك إلى تآكل بطانة الشرايين وتراكم الترسبات، وهو عامل رئيسي في الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. إن تجاهل التوتر يُفاقم الضرر. حتى عشر دقائق من تمارين التنفس اليومية تُساهم بشكل ملحوظ في خفض ضغط الدم.

4. تناول الكثير من الملح الخفي

لا يكمن الخطر في الكمية القليلة التي تضيفها على المائدة، بل في الصوديوم المخفي في الخبز والصلصات واللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة. يؤدي فرط الصوديوم إلى احتباس الماء في الجسم، مما يزيد من حجم الدم ويجبر القلب على ضخ الدم بجهد أكبر. يُطلق على ارتفاع ضغط الدم لقب "القاتل الصامت" لسبب وجيه. اقرأ الملصقات الغذائية. ينبغي لمعظم البالغين ألا يتجاوز استهلاكهم اليومي من الصوديوم 2300 ملغ.

5. عدم شرب الماء طوال اليوم

يؤدي الجفاف الخفيف والمستمر إلى زيادة لزوجة الدم، مما يُجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخه عبر الأوعية الدموية. كما أنه يُحفز استجابة هرمونية للتوتر. يعيش معظم الأشخاص في حالة جفاف طفيف دون أن يدركوا ذلك، لأن الإحساس بالعطش يقل مع التقدم في السن والاعتياد عليه. لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، واحرص على إبقاء الماء في متناول يدك.

6. تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

يُخلّ تناول الطعام في وقت متأخر بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم، الذي يتحكم بدوره في تقلبات معدل ضربات القلب ودورات ضغط الدم. يحتاج القلب إلى فترة راحة واستشفاء ليلاً، لذا فإن هضم وجبة دسمة خلال هذه الفترة يُجبره على البقاء نشطاً، ويرفع مستوى السكر في الدم، ويُعزز تخزين الدهون حول الأعضاء الحيوية. لذا، يُنصح بتناول الطعام قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.

7. الإفراط في شرب الكحول

يُعدّ الكحول سامًا للقلب عند تناوله بجرعات عالية. حتى الشرب المعتدل والمنتظم يرفع ضغط الدم، ويُضعف عضلة القلب مع مرور الوقت، ويُسبب اضطرابات في نظم القلب، وهي عدم انتظام ضربات القلب التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. أما "فوائد" الكحول للقلب والأوعية الدموية التي رُوّج لها سابقًا في الأبحاث، فقد تمّت مراجعتها أو دحضها إلى حد كبير. إذا كنت تشرب الكحول، فاحرص على أن يكون استهلاكك له غير متكرر وضمن الحدود الموصى بها.

8. تجنب الطبيب حتى تشعر بألم

نادراً ما تظهر أعراض أمراض القلب بوضوح قبل أن تُسبب أضراراً جسيمة. فارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، ومقدمات السكري غالباً لا تُسبب أي أعراض لسنوات. وعندما يبدأ الشعور بالألم، قد يكون ضيق الصدر، وضيق التنفس، وألم الذراع، وتضيّق الشرايين قد حدث بالفعل. لذا، تُساعد الفحوصات الطبية السنوية على اكتشاف عوامل الخطر الخفية قبل أن تتحول إلى حالات طارئة.

المصدر: timesnownews