قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يحتفل بإنجاز التأهل الأفريقي
ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو بشأن الرد الإيراني
آثار الإسكندرية: خطوة ماكرون تفتح المجال لاسترداد القطع المصرية المنهوبة
بعد أيام من البحث.. العثور على نسناس السادات الهارب وإيداعه في فندق
مقتل جندي إسرائيلي نتيجة انفجار محلّقة مفخخة داخل قاعدة عسكرية للاحتلال
الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل 40 بالقاهرة
برشلونة يفوز على ريال مدريد بثنائية ويتوج بلقب الدوري الإسباني
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم.. وأحمد موسى: الناس بتحب الفريق كامل الوزير
أسعار الذهب في الإمارات بدون مصنعة اليوم
استخراج كعب العمل أونلاين رسميا.. رابط فوري
انتبه لـ7 أفعال عند النوم حذر منها النبي.. تفتح عليك أبواب الجحيم
هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذرها فورا… هذه الأشياء تضر صحة القلب

القلب
القلب
هاجر هانئ

ينبض القلب في المتوسط ​​100 ألف مرة يوميًا، ما تفعله خلال هذه الساعات له أهمية أكبر مما تتصور. قلبك لا يعرف الراحة. فبينما أنت منشغل برسائل البريد الإلكتروني، والمواعيد النهائية، وتصفح الإنترنت ليلًا، يُسجل قلبك بهدوء كل خيار تتخذه. بعض العادات الأكثر ضررًا ليست دراماتيكية، بل هي عادية جدًا. 

تجنب هذه الأشياء لـ صحة القلب 

إليك ثمانية سلوكيات يومية يتمنى قلبك لو تتوقف عنها.

1. الجلوس لساعات متواصلة
يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى إبطاء الدورة الدموية، وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية. حتى مع ممارسة الرياضة يوميًا، فإن الجلوس لثماني ساعات أو أكثر يُفقد القلب الكثير من فوائدها. يحتاج القلب إلى حركة موزعة على مدار اليوم، لا أن تُحصر في جلسة رياضية واحدة. خذ قسطًا من الراحة كل 45-60 دقيقة، وامشِ لمدة خمس دقائق أو مارس تمارين التمدد.

2. النوم القليل جداً أو الكثير جداً
يؤدي النوم لأقل من ست ساعات إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول وعلامات الالتهاب، وكلاهما يُجهد جدران الشرايين. كما رُبط النوم لأكثر من تسع ساعات بانتظام بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يشير إلى أن المشكلة لا تكمن في كمية النوم فحسب، بل في جودته والحالات الصحية الكامنة. لذا، احرص على النوم من 7 إلى 8 ساعات مع الحفاظ على أوقات نوم واستيقاظ منتظمة.

3. تجاهل الإجهاد المزمن
لا يقتصر التوتر على الجانب النفسي فحسب، بل إنه يُغرق الجسم بالأدرينالين والكورتيزول، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدل ضربات القلب وضغط الدم. ومع استمراره، يُؤدي ذلك إلى تآكل بطانة الشرايين وتراكم الترسبات، وهو عامل رئيسي في الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. إن تجاهل التوتر يُفاقم الضرر. حتى عشر دقائق من تمارين التنفس اليومية تُساهم بشكل ملحوظ في خفض ضغط الدم.

4. تناول الكثير من الملح الخفي
لا يكمن الخطر في الكمية القليلة التي تضيفها على المائدة، بل في الصوديوم المخفي في الخبز والصلصات واللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة. يؤدي فرط الصوديوم إلى احتباس الماء في الجسم، مما يزيد من حجم الدم ويجبر القلب على ضخ الدم بجهد أكبر. يُطلق على ارتفاع ضغط الدم لقب "القاتل الصامت" لسبب وجيه. اقرأ الملصقات الغذائية. ينبغي لمعظم البالغين ألا يتجاوز استهلاكهم اليومي من الصوديوم 2300 ملغ.

5. عدم شرب الماء طوال اليوم
يؤدي الجفاف الخفيف والمستمر إلى زيادة لزوجة الدم، مما يُجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخه عبر الأوعية الدموية. كما أنه يُحفز استجابة هرمونية للتوتر. يعيش معظم الأشخاص في حالة جفاف طفيف دون أن يدركوا ذلك، لأن الإحساس بالعطش يقل مع التقدم في السن والاعتياد عليه. لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، واحرص على إبقاء الماء في متناول يدك.

6. تناول الطعام في وقت متأخر من الليل
يُخلّ تناول الطعام في وقت متأخر بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم، الذي يتحكم بدوره في تقلبات معدل ضربات القلب ودورات ضغط الدم. يحتاج القلب إلى فترة راحة واستشفاء ليلاً، لذا فإن هضم وجبة دسمة خلال هذه الفترة يُجبره على البقاء نشطاً، ويرفع مستوى السكر في الدم، ويُعزز تخزين الدهون حول الأعضاء الحيوية. لذا، يُنصح بتناول الطعام قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.

7. الإفراط في شرب الكحول
يُعدّ الكحول سامًا للقلب عند تناوله بجرعات عالية. حتى الشرب المعتدل والمنتظم يرفع ضغط الدم، ويُضعف عضلة القلب مع مرور الوقت، ويُسبب اضطرابات في نظم القلب، وهي عدم انتظام ضربات القلب التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. أما "فوائد" الكحول للقلب والأوعية الدموية التي رُوّج لها سابقًا في الأبحاث، فقد تمّت مراجعتها أو دحضها إلى حد كبير. إذا كنت تشرب الكحول، فاحرص على أن يكون استهلاكك له غير متكرر وضمن الحدود الموصى بها.

8. تجنب الطبيب حتى تشعر بألم
نادراً ما تظهر أعراض أمراض القلب بوضوح قبل أن تُسبب أضراراً جسيمة. فارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، ومقدمات السكري غالباً لا تُسبب أي أعراض لسنوات. وعندما يبدأ الشعور بالألم، قد يكون ضيق الصدر، وضيق التنفس، وألم الذراع، وتضيّق الشرايين قد حدث بالفعل. لذا، تُساعد الفحوصات الطبية السنوية على اكتشاف عوامل الخطر الخفية قبل أن تتحول إلى حالات طارئة.

المصدر: timesnownews

القلب صحة القلب النوم الإجهاد المزمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

ترشيحاتنا

فيروس هانتا يعيد مخاوف الأمراض القاتلة المنقولة عبر القوارض

«خلي بالك من فيرانك».. فيروس هانتا يعيد مخاوف الأمراض القاتلة المنقولة عبر القوارض

ليونيل ميسي

بعد تألقه أمام تورونتو… كم يفصل ميسي عن الهدف التاريخي رقم 1000؟

سلوت وصلاح

ليسوا أطفالًا| صدام جديد بين محمد صلاح وسلوت في ليفربول.. ماذا حدث؟

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد