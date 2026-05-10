قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يحتفل بإنجاز التأهل الأفريقي
ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو بشأن الرد الإيراني
آثار الإسكندرية: خطوة ماكرون تفتح المجال لاسترداد القطع المصرية المنهوبة
بعد أيام من البحث.. العثور على نسناس السادات الهارب وإيداعه في فندق
مقتل جندي إسرائيلي نتيجة انفجار محلّقة مفخخة داخل قاعدة عسكرية للاحتلال
الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل 40 بالقاهرة
برشلونة يفوز على ريال مدريد بثنائية ويتوج بلقب الدوري الإسباني
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم.. وأحمد موسى: الناس بتحب الفريق كامل الوزير
أسعار الذهب في الإمارات بدون مصنعة اليوم
استخراج كعب العمل أونلاين رسميا.. رابط فوري
انتبه لـ7 أفعال عند النوم حذر منها النبي.. تفتح عليك أبواب الجحيم
هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يوم أوروبا يعكس قوة الشراكة.. وزير الصناعة: مصر بوابة التصنيع والاستثمار الأوروبية بالمنطقة

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم


أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تمتد جذورها تاريخيًا وجغرافيًا، وتقوم على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين انتقلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال مارس 2024، بما يعكس عمق التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الطرفين.
 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين ليوم أوروبا، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة من مصر والاتحاد الأوروبي.
 

قمة بروكسل
 

ونقل الوزير في مستهل كلمته تحيات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت زخمًا كبيرًا خلال أكتوبر الماضي عبر عقد أول قمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث مثلت القمة علامة فارقة في مسار العلاقات بين الجانبين وعكست التزامهما المشترك بدعم التنمية والاستقرار والازدهار.
وأشار هاشم إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية أصبحت نموذجًا للشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة نحو التنمية، لافتًا إلى أن مصر رسخت مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار والتجارة يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين.
 

أولويات مشتركة
 

وأوضح الوزير أن رؤية مصر للتنمية المستدامة تستند إلى مجموعة من الأولويات المشتركة، تشمل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، والاستثمار في العنصر البشري وتمكين المرأة والشباب، مؤكدًا أن هذه التوجهات تنعكس بوضوح في استراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر وشريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في دعم التنمية الصناعية وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
 

تحول أخضر
 

وقال هاشم إن الجانبين يعملان حاليًا على بناء شراكة اقتصادية مستدامة تتماشى مع التحول الأخضر والرقمي، مشيرًا إلى استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي عام 2024، إلى جانب إطلاق آلية الضمان من أجل التنمية، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتحول الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة المياه، وتنمية المهارات.
وثمّن الوزير حزمة الدعم التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مؤكدًا أنها تعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تدعم دور مصر كمركز استراتيجي للصناعة والاستثمار والتصدير يربط أوروبا بالقارة الأفريقية والمنطقة.
 

تصنيع مشترك
 

ولفت هاشم إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي المصاحب لقمة مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي، أن الاستثمارات الأوروبية في مصر لا تحقق فقط عوائد اقتصادية، بل تسهم أيضًا في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز حضور الشركات الأوروبية في الأسواق سريعة النمو.
وأكد الوزير في ختام كلمته أن المرحلة الحالية تشهد انتقال العلاقات المصرية الأوروبية من التعاون التقليدي إلى شراكة أكثر عمقًا ترتكز على التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، ودعم الصناعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية النوعية في السوق المصري.

وزير الصناعة مصر والاتحاد الاوربى يوم أوربا تصنيع مشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

ترشيحاتنا

فيروس هانتا يعيد مخاوف الأمراض القاتلة المنقولة عبر القوارض

«خلي بالك من فيرانك».. فيروس هانتا يعيد مخاوف الأمراض القاتلة المنقولة عبر القوارض

ليونيل ميسي

بعد تألقه أمام تورونتو… كم يفصل ميسي عن الهدف التاريخي رقم 1000؟

سلوت وصلاح

ليسوا أطفالًا| صدام جديد بين محمد صلاح وسلوت في ليفربول.. ماذا حدث؟

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد