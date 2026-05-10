ضبط ومصادرة 20 قطعة في حملات التصدي لأجهزة الصوت ومسببات التلوث السمعي بمركزي المنصورة وشربين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملات التصدي لأجهزة الصوت ومسببات التلوث السمعي بمركزي المنصورة وشربين، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 20 قطعة متنوعة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتابعت أمل الشحات رئيس مركز ومدينة المنصورة، أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بإشراف الدكتورة عبير حمدي الدسوقي حماد نائبي رئيس المدينة، وذلك بقرى جديدة الهالة وطناح، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي البيئة، بالتنسيق مع مركز شرطة المنصورة، تم خلالها ضبط ومصادرة 8 طقم صوت، 5 جهاز بازوكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وفي مركز ومدينة شربين، قام محمد الدسوقي رئيس المركز والمدينة بالاشراف ومتابعة أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بمشاركة الدكتور رامي النجار، والدكتور ممدوح السعيد نواب رئيس المدينة أسفرت عن ضبط ومصادرة، 4 جهاز بازوكا، 2 طقم صوت، ميكروفون صوت، كما تم رفع الحواجز الخرسانية بشارع الجيش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.