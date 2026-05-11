الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

حالة الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم – مطروح – سيوة) ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
العاصمة الجديدة 35 20
6 أكتوبر 35 20
بنها 34 21
دمنهور 32 18
وادي النطرون 33 17
كفر الشيخ 30 18
بلطيم 28 17
المنصورة 32 17
الزقازيق 33 20
شبين الكوم 33 19
طنطا 32 19
دمياط 27 19
بورسعيد 30 20
الإسماعيلية 35 20
السويس 33 20
العريش 28 16
رفح 27 15
رأس سدر 34 17
نخل 32 14
كاترين 29 12
الطور 32 21
طابا 31 18
شرم الشيخ 34 23
الغردقة 33 20
الإسكندرية 30 18
العلمين 30 18
مطروح 31 17
السلوم 38 19
سيوة 39 20
رأس غارب 33 21
سفاجا 34 21
مرسى علم 33 22
شلاتين 34 23
حلايب 31 22
أبو رماد 32 21
مرسى حميرة 31 22
أبرق 32 23
جبل علبة 30 23
رأس حدربة 28 23
الفيوم 36 19
بني سويف 36 19
المنيا 36 19
أسيوط 37 20
سوهاج 38 21
قنا 40 23
الأقصر 40 24
أسوان 41 25
الوادي الجديد 39 23
أبوسمبل 40 24

