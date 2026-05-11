هبة قطب: اللجوء للطبيب النفسي ليس عيبا.. والإفراط في الاعتماد عليه يخلق مشكلات

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسري أن هناك تزايدًا ملحوظًا في لجوء البعض إلى الأطباء النفسيين، سواء في حالات تعديل السلوك أو عند التعرض للضغوط والأزمات النفسية المختلفة.

وقالت هبة قطب، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن هذا التوجه يحمل جانبًا إيجابيًا يتمثل في زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية والتخلص من النظرة السلبية المرتبطة بالعلاج النفسي، لكنه قد يحمل جانبًا سلبيًا أيضًا عندما يعتمد بعض الآباء والأمهات بشكل كامل على الطبيب النفسي في تربية الأبناء أو حل جميع المشكلات السلوكية.

زيادة الوعي المجتمعي

وأضافت أن الذهاب إلى الطبيب النفسي ليس أمرًا معيبًا، مؤكدة أن المجتمع في الماضي كان ينظر لمن يلجأ للعلاج النفسي باعتباره وصمة، وهو ما وصفته بالمفهوم الخاطئ الذي بدأ يتغير تدريجيًا مع زيادة الوعي المجتمعي.