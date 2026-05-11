مقتل جندي إسرائيلي نتيجة انفجار محلّقة مفخخة داخل قاعدة عسكرية للاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي جراء انفجار مُحلّقة مفخخة تابعة لحزب الله داخل قاعدة عسكرية في الشمال.

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صافرات الإنذار شمال الأراضي المُحتلة بعد رصد تسلل مسيرة معادية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو إعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل.

وشدد الجيش الإسرائيلي على هذا الحادث يمثل انتهاكا من قبل حزب الله لتفاهمات وقف إطلاق النار.

فيما طيران الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سجد وأخرى إستهدفت بلدات حاريص وكفرا جنوب لبنان.