خبير تحكيمي: ركلة جزاء اتحاد العاصمة صحيحة.. والحكم جيد

أكد الخبير التحكيمي توفيق السيد أن قرار احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة أمام الزمالك كان قرارًا صحيحًا من جانب الحكم.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "كرة حسام عبد المجيد ركلة جزاء صحيحة وقرار الحكم سليم".

وأضاف: "هناك مخالفة واضحة من حسام عبد المجيد باستخدام الركبة في ظهر لاعب اتحاد العاصمة، وهذا تهور واضح، ولا يجوز لأي لاعب أن يتعامل بهذه الطريقة".

وتابع: "الحكم أدار مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بشكل جيد، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة".

وأوضح: "وضع اليد من حسام عبد المجيد على الكرة كان طبيعيًا، لكن القرار جاء بسبب التدخل بالركبة وليس لمسة اليد".