شبانة: التريند سبب الهجوم على حارس سموحة.. ولو بيلعب لصالح حد يبقى لبيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجدل الدائر في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة أصبح مبالغًا فيه بسبب السوشيال ميديا والسعي وراء "الترند".

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "إحنا وصلنا لمرحلة إن الأندية الجماهيرية مش بس بتهبط، لا دي كمان بتتمنى إن أندية جماهيرية تانية تهبط معاها من أجل إلغاء الهبوط".

وأضاف: "النادي اللي بيحفز فريقه على الفوز بيتهاجم، وده اللي حصل مع محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، زي ما حصل أيضًا مع أحمد ميهوب حارس سموحة بعد خروجه في الركلة الركنية خلال مباراة الزمالك".

وتابع:"سيراميكا نفى رصد مكافآت إضافية في حالة الفوز أو التعادل، طيب ما ياعم ادي براحتك".

وواصل شبانة تصريحاته قائلًا:"بيقولوا سيراميكا بيلعب للأهلي وسموحة بيلعب للأهلي، إزاي والنادي صاحب الفرصة الثالثة مش الثانية؟ يا جماعة لو سيراميكا فاز على الزمالك هيكون ده في مصلحة بيراميدز أولًا لأنه صاحب المركز الثاني".

واختتم: "طيب هل حد قال إن أحمد ميهوب بيلعب لصالح بيراميدز لأنه معار من بيراميدز لسموحة؟ يعني كده مش بيلعب لصالح الأهلي، إحنا بقينا في حالة من الضجيج، وكل ده بسبب السوشيال ميديا والترند".