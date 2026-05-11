كريم فؤاد داخل استديوهات إعلام القاهرة.. صور

شاركت الصفحة الرسمية للدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة زيارة لاعب الأهلي كريم فؤاد لطلاب الإذاعة والتليفزيون.

وظهر كريم فؤاد من داخل استديوهات إعلام جامعة القاهر، ضمن التدريب العملي لطلاب الإذاعة والتليفزيون.

علي الجانب الآخر واصل كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء جلسات العلاج الطبيعي، على هامش مران الفريق استعدادًا ‏للمرحلة المتبقية من بطولة الدوري الممتاز.‏

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، أن كريم فؤاد يؤدي برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني، للتعافي من الإصابة التي ‏لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية.‏

وأشار إلى أن اللاعب يسير بشكل منتظم في تدريبات العلاج بالمرحلة الثانية، ويخضع لفحوصات مستمرة لضمان عودته إلى ‏التدريبات الجماعية وفقًا للبرنامج المحدد.‏