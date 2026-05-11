مرأة ومنوعات

طريقة عمل الجلاش بالسجق

الجلاش
الجلاش
ريهام قدري

الجلاش بالسجق من الأكلات السريعة والشهية التي تناسب الغداء أو العشاء، ويتميز بمذاقه الغني وقوامه المقرمش.

المقادير

نصف كيلو سجق بلدي مقطع حلقات

لفة جلاش

1 بصلة متوسطة مفرومة

1 فلفل أخضر مقطع شرائح

1 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة بابريكا

رشة كمون

نصف كوب زبدة أو سمن مذاب
خليط الوجه

1 بيضة

نصف كوب لبن

رشة فلفل أسود


طريقة التحضير

1. في مقلاة على النار، ضعي القليل من الزيت ثم شوحي البصل حتى يذبل.


2. أضيفي السجق وقلبيه حتى ينضج ويأخذ لونا ذهبيا.


3. أضيفي الفلفل والطماطم والصلصة والبهارات، ثم اتركي الخليط على نار هادئة عدة دقائق حتى تتجانس المكونات.


4. ادهني صينية بالقليل من السمن، ثم ضعي نصف كمية الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمن.


5. وزعي حشوة السجق بالتساوي، ثم غطيها بباقي طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة.


6. قطعي الجلاش إلى مربعات أو مثلثات حسب الرغبة.


7. اخفقي البيضة مع اللبن والفلفل الأسود، ثم اسكبي الخليط على الوجه.


8. أدخلي الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى يصبح لون الجلاش ذهبيا ومقرمشا.

التقديم

يقدم الجلاش بالسجق ساخنا مع السلطة الخضراء أو البطاطس المحمرة.

