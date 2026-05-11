سعر فستان غادة عبد الرازق يلفت الأنظار

لفتت غادة عبد الرازق الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها جلسة تصوير جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة جمعت بين الجرأة والبساطة، لتخطف بها اهتمام متابعيها ومحبي الموضة.

واختارت غادة عبد الرازق فستانا قصيرا بتصميم Polka Dots، وهي الصيحة التي عادت بقوة إلى عالم الأزياء خلال الفترة الأخيرة، حيث تعتمد على النقوش الدائرية الكلاسيكية التي تمنح الإطلالة طابعا أنثويا مميزا.

وجاء التصميم بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، مع حزام مدمج أضاف لمسة عصرية وأنيقة على الإطلالة.

الفستان حمل توقيع دار الأزياء فرنسية شهيرة ، وهي واحدة من أبرز العلامات العالمية التي تعتمدها النجمات في المناسبات وجلسات التصوير، وبلغ سعر الفستان 3509 دولارات، أي ما يعادل نحو 52 ألفا و700 جنيه مصري.

واعتمدت غادة عبد الرازق في إطلالتها على مكياج هادئ أبرز ملامحها، مع تصفيفة شعر بسيطة، ما منح اللوك لمسة ناعمة ومتناسقة مع طبيعة الفستان، بينما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث أشاد المتابعون بأناقتها وقدرتها على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية.

وتحرص غادة عبد الرازق دائما على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها وجلسات التصوير الخاصة بها، سواء في المناسبات الفنية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلها محط اهتمام دائم من جمهورها ومتابعي أخبار الموضة والأزياء.