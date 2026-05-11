وزير الإنتاج الحربي من أبو زعبل: العمل والإنتاج طريق تعزيز القدرات الوطنية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس بزيادة الإنتاج ومعدلاته، أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن العمل الجاد ومواصلة الإنتاج هما السبيل لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق مساعي توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، جاء ذلك خلال تفقد الوزير لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي).

انتظام العمل و تحقيق أعلى معدلات الأداء

شملت الجولة المرور على عدد من خطوط الإنتاج بالشركة، حيث تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي سير العملية الإنتاجية داخل هذه الخطوط، واطمأن على الكفاءة الفنية للمعدات، بما يضمن انتظام العمل و تحقيق أعلى معدلات الأداء.

وحرص "جمبلاط" على الحديث مع العاملين بمواقع العمل المختلفة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للحفاظ على استمرارية الإنتاج وفقًا لأعلى مستويات الجودة، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية للماكينات، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والسعي بأقصى جهد لتحقيق مستهدفات زيادة معدلات الإنتاج وتحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية.

وفي ختام الجولة، اجتمع الوزير مع رؤساء القطاعات والمشرفين على خطوط الإنتاج التي تم تفقدها، لمناقشة خطط الإنتاج خلال الفترة المقبلة والوقوف على أبرز التحديات وسبل التغلب عليها.