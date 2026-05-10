قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
اتصالات مكثفة لزيلينسكي.. تحركات أوكرانية للانضمام إلى التكتل الأوروبي
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي : توطين أحدث تكنولوجيات بقطاع المستلزمات الرياضية

وزراء الإنتاج الحربي والشباب والرياضة والصناعة يتفقدون شركة "كابتكس" ويؤكدون دعم توطين تكنولوجيات صناعة المستلزمات الرياضية
وزراء الإنتاج الحربي والشباب والرياضة والصناعة يتفقدون شركة "كابتكس" ويؤكدون دعم توطين تكنولوجيات صناعة المستلزمات الرياضية
كريم الخطيب

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها الوطنية وتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب المكون المحلى، وتوسيع مجالات الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص؛ أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، جولة تفقدية بالشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية ، بمنطقة الهايكستب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث ومسؤولي الشركة.

استهل الوزراء الجولة بتفقد خطوط إنتاج النجيل الصناعي بالشركة، ومتابعة مراحل التصنيع المختلفة، كما شملت الجولة المرور على معرض منتجات الشركة الذي يضم عددًا من الأدوات والمستلزمات الرياضية المصنعة محليًا، في ضوء الاهتمام المتزايد بدعم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل الورادات.

إنتاج النجيل الصناعي ومختلف منتجات

وخلال الجولة، استمع الوزراء إلى عرض توضيحي حول استراتيجية العمل بالشركة وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن الإجراءات الجاري تنفيذها لتوطين تكنولوجيا الصناعات المغذية اللازمة لإنتاج النجيل الصناعي ومختلف منتجات الشركة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص.

 نموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص

وأوضح الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الشركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، لتلبية متطلبات القطاع الرياضي بمصر وفقًا لأحدث معايير الجودة.

وأشار "جمبلاط" إلى أن الشركة ستشهد تنفيذ خطة توسعية استراتيجية تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعات المرتبطة بقطاع المستلزمات الرياضية، لا سيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه يتم العمل على تطوير الشركة بصورة مستمرة والتوسع في إدخال صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، مؤكداً أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع جهود التنمية الصناعية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة إلى السوق المصرية.

من جانبه، أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية في توفير احتياجات المنشآت الرياضية ومراكز الشباب من النجيل الصناعي والمستلزمات الرياضية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية.

ولفت "نبيل" إلى أن التعاون بين وزارتيّ الشباب والرياضة والإنتاج الحربي أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات الرياضية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية، شملت تطوير الملاعب والاستادات وإنشاء مراكز شباب نموذجية ومجمعات رياضية متكاملة، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بتطوير البنية التحتية الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بالاستفادة من إمكانيات الشركات الوطنية القادرة على توفير منتجات عالية الجودة ومطابقة للمعايير الدولية، بما يدعم خطط الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع الرياضي.

وبدوره أشاد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بما اطلع عليه من إمكانيات تصنيعية متطورة في الشركة، مؤكدًا أن الشركة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال الصناعات الرياضية بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على إنتاج منتجات عالية الجودة.

وأوضح "هاشم" أن ما تشهده الشركة من تطوير مستمر لخطوط الإنتاج وزيادة نسب المكون المحلي يتماشى مع استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدراته التصديرية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً بالغاً بالصناعات الرياضية المتخصصة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وفي ختام الجولة، أعرب الوزراء عن أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارات المعنية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار الرياضي، وبما يترجم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى، وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.

الإنتاج الحربي الشباب والرياضة الصناعة تكنولوجيات صناعة المستلزمات الرياضية كابتكس صناعة النجيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

هاجر احمد

شاهد.. إطلالة هاجر أحمد في عيد ميلاد ابنتها تثير ضجة بالسوشيال ميديا

البرقوق

خلي بالك.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البرقوق

هانتا

القوارض السبب الرئيسي.. نصائح مهمة للوقاية من فيروس هانتا

بالصور

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد