إزالة 20 حالة تعد ضمن أعمال الموجة الـ29.. ورفع 60 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكبرة بمدينة الطود

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة مصطفى محمد جبريل رئيس المركز والمدينة جنوب الأقصر بتنفيذ حملة إزالة ضمن أعمال الموجة الـ29 – المرحلة الأولى، استهدفت 20 حالة واردة من المتغيرات المكانية غير القانونية، ومخالفات التنظيم، والحالات غير المستوفاة لشروط وضوابط التقنين، والتعديات على أملاك الدولة، ومخالفات خط التنظيم، وذلك في المهد، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، بمشاركة نائب رئيس المركز علي عثمان، ورؤساء القرى كلٌّ فيما يتبعه، ومسؤولي أملاك الدولة والتقنين والمتغيرات المكانية والرصد الميداني بالمركز.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الصالح العام، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحسين البيئة، والتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي والبناء المخالف بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تابع رئيس مدينة الطود أعمال حملات النظافة بقرية منشية النوبة والتي تضمنت رفع 12 طنًا من مخلفات القمامة، كما تابع أعمال المرور على المنازل المخالفة لحث المواطنين على التقدم للتصالح، بمعرفة رئيس القرية محمد عبد المعز، إلى جانب تمهيد الطرق بنجع علوان عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية العديسات قبلي، ورفع 16 طن قمامة ومخلفات بمتابعة وإشراف رئيس القرية محمد حسن.

وفي قرية العديسات بحري، وبمشاركة بصري النوبي رئيس القرية تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع الأتربة من حول البلدورات بطريق مصر–أسوان باستخدام اللودر الزاحف، ونظافة المسار ورشه بالمياه، مع رفع 18 طن قمامة من داخل القرية، وتسوية الطريق أمام المارة بطريق مستشفى الأطفال التخصصي نتيجة مخلفات أعمال الصرف الصحي بالطريق.

كما تم تفريغ الحاويات بمختلف أنحاء شوارع المدينة، ونظافة الشارع الدائري بمدينة الطود ناحية مزلقان الطود، ورفع المعدل اليومي للقمامة إلى 14 طنًا، بإشراف مدير إدارة النظافة والتجميل حمادة بشاري حسانين.