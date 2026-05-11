وزير الرياضة يستقبل سفير دولة قطر بالقاهرة لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل فتح آفاق جديدة للشراكة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب القطري، والاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وقطر، وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من القيادتين السياسيتين بدعم العمل العربي المشترك.

من جانبه، أعرب السفير القطري عن تقديره لحجم التطور الذي يشهده قطاعا الشباب والرياضة في مصر، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة.