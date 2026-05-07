وزارة الرياضة: لاعب مشروع دوري مراكز الشباب قاد بترول أسيوط للصعود للدوري الممتاز

تواصل وزارة الشباب والرياضة جني ثمار مشروع دوري مراكز الشباب، بعدما نجح محمد السيد لاعب مركز شباب مستقبل العميد بمحافظة مطروح، وأحد أبرز المواهب في النسخة الحالية من دوري مراكز الشباب، في قيادة فريق بترول أسيوط للتأهل إلى الدوري الممتاز، عقب تقديمه مستويات مميزة لفتت الأنظار خلال الموسم الجاري، ليؤكد من جديد قدرة دوري مراكز الشباب على اكتشاف العناصر الواعدة ودعم مسيرتها نحو الاحتراف والتألق.

ويُعد محمد السيد، صاحب الـ٢٣ عامًا، وأحد أبرز لاعبي مركز الظهير الأيسر "باك شمال"، من النماذج الناجحة التي قدمها دوري مراكز الشباب بمحافظة مطروح، حيث نجح في التتويج ببطولتي دوري مراكز الشباب بمطروح في النسختين التاسعة والعاشرة مع فريق مركز شباب مستقبل العميد الحمام.

كما قاد فريقه لتحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية والتتويج بالميدالية البرونزية، قبل أن يواصل تألقه هذا الموسم بقيادة الفريق إلى نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظة، بالتزامن مع مساهمته في صعود بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز.