​وكيل زراعة الشيوخ يطالب بإلغاء مكتب التنسيق واعتماد الأنشطة بنسبة 60% من المجموع

وجه النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الشكر للواء أحمد العوضي والنائبة ولاء هرماس على طرح ملف التعليم للمناقشة، مرحباً بحضور الوزير للإجابة على تساؤلات النواب.

​وانتقد عبد النبي خلال كلمته البطء في التوسع بالمدارس اليابانية، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق التجربة عام 2017 (أي قرابة 9 سنوات) لم يتم إنشاء سوى 79 مدرسة فقط، وهو عدد لا يتناسب مع الطموحات.

وشدد النائب على أن "المعلم الكفء" هو الركيزة الأساسية للتعليم، قائلاً: "لا فائدة من تشييد المباني والمدارس إذا لم نجد المدرس المؤهل تربوياً وعلمياً لإدارتها"، مستشهداً بالنماذج التاريخية للمدارس الفرنسية والأمريكية في مصر.

​وفي ملف الثانوية العامة، دعا "عبد النبي" إلى إنهاء حقبة مكتب التنسيق التي استمرت لأكثر من 70 عاماً، مؤكداً أنها السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة الغش بسبب الضغط النفسي المرتبط بالمجموع.

واقترح النائب تغيير منظومة التقييم ليكون للحضور والنشاط الطلابي نسبة 60% من الدرجات، مقابل 40% فقط للامتحان النهائي، لضمان عودة الطلاب للمدارس واستعادة الانضباط التعليمي.