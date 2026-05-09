برلمان

ملفات حيوية.. التعليم والطيران والصحة والبنية التحتية على أجندة الشيوخ

فريدة محمد

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يومي 11 و12 مايو 2026، لمناقشة حزمة من طلبات المناقشة العامة وتقارير اللجان النوعية، التي تتناول ملفات حيوية تتعلق بالتعليم والصحة والطيران والنقل والخدمات، في إطار دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني. 

إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين، المقرر عقدها صباح الاثنين 11 مايو، نظر عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة، في مقدمتها طلب مقدم من النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، في إطار تطوير منظومة التعليم وتوسيع نماذج التعليم الحديثة. 

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة ولاء هرماس حول سياسة الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي، في ظل الاستعدادات الجارية للامتحانات النهائية. 

وفي ملف النقل والطيران، يناقش الشيوخ طلب النائبة هبة شاروبيم بشأن تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة السفر والرحلات الدولية، خاصة مطار سفنكس الدولي، إلى جانب طلب مقدم من النائب إيهاب زكريا حول تطوير شركة مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية باعتبارها الناقل الوطني للدولة المصرية. 

وعلى مستوى اللجان النوعية، يستعرض المجلس عددًا من تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والتي تتعلق بطلبات توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى بمحافظات البحيرة وأسيوط والشرقية، فضلًا عن دعم وتطوير خدمات الغاز الطبيعي بالمراكز المختلفة. 

كما يناقش المجلس تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتي تتضمن مطالب برصف الطرق الداخلية ورفع كفاءة الشوارع، وإنهاء مشروعات الصرف الصحي المتعثرة، وإنشاء محاور مرورية جديدة، وسرعة تسليم محطات مياه، فضلًا عن تطوير كورنيش العريش وشاطئ الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. 

وفي القطاع الصحي، يشهد جدول الأعمال مناقشات موسعة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى مناقشة الخطة القومية لمكافحة الأورام، ودعم خدمات علاج الأورام بمحافظة قنا، ومطالب بإطلاق استراتيجية وطنية استباقية للوقاية الصحية. 

ويتناول المجلس كذلك عددًا من الاقتراحات المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية في شمال سيناء، من بينها نقل محرقة النفايات الطبية الخطرة من مستشفى الشيخ زويد، وتزويد المستشفى بجهاز رنين مغناطيسي وزيادة عدد الأطباء، فضلًا عن مطالب بإحكام الرقابة على المنتجات الغذائية للأطفال. 

كما يناقش الشيوخ اقتراحات بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية، وتوفير الرعاية الطبية لمرضى الهيموفيليا، وسرعة توفير مضخات الأنسولين للأطفال المرضى، إلى جانب تطوير عدد من المنشآت الصحية والخدمية. 

وفي الشأن الديني والخدمي، يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن رفع كفاءة وتأهيل المساجد بمدينة الشيخ زويد وتجديد مساجد مركز بئر العبد، إضافة إلى تقرير مشترك بشأن سرعة استصدار تراخيص بناء معهد ديني بقرية أبيس بمحافظة الإسكندرية. 

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة الرابعة والعشرون، الثلاثاء 12 مايو، نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، واستمرار مناقشة التقارير والطلبات المقدمة من النواب .

