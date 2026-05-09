ملف تأمين الثانوية العامة على طاولة الشيوخ.. الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالتعليم والطيران المدني، وفي مقدمتها تأمين امتحانات الثانوية العامة، والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، وتطوير المطارات المصرية.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب مقدم من النائبة ولاء هرماس بشأن إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة ظاهرة الغش الجماعي، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

التوسع بإنشاء المدارس اليابانية

كما يناقش المجلس طلب النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة في التوسع بإنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، في ظل الاعتماد على أنشطة “التوكاتسو” لتنمية مهارات الطلاب وبناء الشخصية.

وعلى صعيد قطاع الطيران، تشهد الجلسات مناقشة طلبات تتعلق بتطوير شركة مصر للطيران، إلى جانب بحث جاهزية المطارات المصرية لاستيعاب الزيادة في حركة السفر الدولية، خاصة مطار سفنكس الدولي .