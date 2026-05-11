اندلاع حريق محدود داخل محل بازارات بالسوق السياحي بـ إسنا

شهد السوق السياحي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر اندلاع حريق محدود داخل أحد محال البازارات ما تسبب فى اتلاف محتويات البازار دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل أحد محلات البازارات بالسوق السياحي بمدينة إسنا، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده لباقي المنطقة التجارية فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.