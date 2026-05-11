الرئيس اللبناني يبحث مع السفير الأمريكي استعدادات الاجتماع الثالث مع إسرائيل في واشنطن

أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، أن العاصمة الأمريكية واشنطن تستعد لاستضافة الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي ستُعقد هذه المرة على مستوى المفاوضين، بعد جولتين سابقتين على مستوى السفراء.

وأوضح سنجاب أن السفير سيمون كرم توجه إلى واشنطن لعقد اجتماعات تمهيدية قبل انطلاق المباحثات، مشيرًا إلى أن لبنان سيطالب بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تنتهي مهلته الحالية في 17 مايو الجاري، إلى جانب إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.

وأضاف أن الجانب اللبناني يسعى أيضًا إلى وقف التوسع العسكري الإسرائيلي في الجنوب والبقاع الشرقي، في ظل استمرار الغارات الجوية وإنذارات الإخلاء، لافتًا إلى أن إسرائيل تواصل سيطرتها الميدانية على عشرات البلدات عبر التواجد البري والكثافة النارية المتصاعدة.