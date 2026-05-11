رئيس نقل النواب يطالب ميناء الإسكندرية بعوائد تلبى طموحات الدولة

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن الدولة المصرية أنفقت المليارات علي تطوير البنية التحتية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، داعيا لأن تكون العوائد من جهات مثل ميناء الإسكندرية مناسبة لما أنفقته الدولة وأن يشعر المواطن بتحسن حقيقي.

وقال الأرقام المعروضة في الموازنة بشأن العائد الذى يؤول للخزانة العامة بنحو ٣ مليار جنيه بزيادة ٢٣٩ مليون عن العام الماضي، لا تلبي طموحاتنا.. بعد اللي أنفقته الدولة المصرية من استثمارات، من فلوس مصر علي تطوير البنية التحتية"

وثمن قرقر، جهود القيادة السياسية في ذلك القطاع الهام، مشيرا إلي أنه يمثل جزء كبير من الأمن القومى المصرى، وكان للقيادة السياسية رؤية وبعد استراتيجى بشأنه في ميناء العين السخنة.

وتساءل قرقر، عن تكلفة رسوم الأرضية وغرامات التأخير وأثره علي أسعار السلع، مشيرا إلى أنها تتسبب في النهاية إلي رفع أسعار السلع المقدمة للمواطنين.

ودعا قرقر لمراعاة ذلك الأمر حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار علي المواطن.

فيما تساءل النائب هشام عبد الواحد، عن السياسة التسويقية لميناء الاسكندريه وتعظيم العائد والاستثمار به.

وبدوره أثار النائب خالد شلبي، مشكلة تعطل أبواب الصرف بالميناء حيث يعمل بابين فقط خلال الفترة الأخيرة ما يتسبب في تكدس وزحام.

وعقب رئيس ميناء الإسكندرية بأن هناك محاولات لحل المشكلة، مع وزارة المالية لاسيما فيما يتعلق بأجهزة الإشعاع التى تشهد تعطل باستمرار.

