شاهد.. حرائق ضخمة بأمريكا تلتهم 20 ألف متر مربع

تجتاح حرائق ضخمة ولاية كبيرة بأمريكا، في وقت تسعى فيه فرق الإطفاء إلى السيطرة على النيران وإخمادها.

وزادت رقعة حرائق الغابات في ولاية فلوريدا حيث أظهرت صور الأقمار الاصطناعية امتداد النيران على مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع في ميامي-ديد وبوروارد.

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC) قد أفادت في وقت سابق بأن "جداراً نارياً ضخماً" يتحرك على طول حقل مكشوف قرب مدينة ميامي، وتعمل فرق الإطفاء على احتوائه.

أضافت أن الدخان بدأ ينتشر باتجاه مدينة بيمبروك باينز، لكن لم تصدر أي أوامر إخلاء حتى الآن.

,لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات حتى اللحظة. ويواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق.