الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

يائير جولان: هذه بداية نهاية أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل

يائير جولان
يائير جولان
فرناس حفظي

قال رئيس الحزب الديمقراطي الاسرائيلي ، يائير جولان، في بداية اجتماع كتلته: "هذه بداية نهاية أسوأ حكومة وأكثرها تدميراً في تاريخ إسرائيل".

 وفي مطلع الجلسة، انتقد حكومة نتنياهو قائلاً: "إنهم يعودون بهدف تفكيك أجهزة الدولة، وسحق مؤسساتها، وتقويض أسس الديمقراطية الإسرائيلية، إن المؤتمر القادم ما هو إلا تمهيد لأكثر الانتخابات مصيرية التي شهدناها على الإطلاق".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة بُثت يوم الأحد، عن أمله في تقليص اعتماد إسرائيل على الدعم العسكري الأمريكي خلال عقد من الزمن.
 

لكن نتنياهو أكد أن الوقت "مناسب تماماً" لإعادة ضبط العلاقات المالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال لشبكة سي بي إس: "لا أريد انتظار الكونجرس القادم، أريد البدء الآن".

لطالما حظيت إسرائيل بإجماع الحزبين في الكونجرس الأمريكي على تقديم المساعدات العسكرية، إلا أن الدعم الشعبي لها من المشرعين والجمهور تراجع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

رفض شعبي أمريكي للاحتلال
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة بيو في مارس أن 60% من البالغين الأمريكيين ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية، وأن 59% منهم لا يثقون بتاتًا في قدرة نتنياهو على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن الشؤون العالمية.

وقد ارتفعت النسبتان بمقدار سبع نقاط مئوية عن العام السابق.

زعم نتنياهو إن تراجع الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة "يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي".

كما أضاف زاعمًا، أن عدة دول، لم يحددها، "تلاعبت" بوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة "أضرت بنا بشدة"، على الرغم من أنه شخصيًا لا يؤمن بالرقابة.

لا يوجد جدول زمني في إيران
تراجع الدعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف المقرب لنتنياهو، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار البنزين، مما ساهم في ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي في مارس إلى أعلى مستوى له منذ مايو2023.

وكان من أهم العوامل وراء ارتفاع أسعار الوقود تقييد إيران لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً 20% من نفط العالم.

نتنياهو يعترف: لم ندرك قدرة إيران على إغلاق المضيق إلا بعد بدء الحرب
ذكر نتنياهو إن المخططين الإسرائيليين لم يدركوا قدرة إيران على إغلاق المضيق إلا بعد بدء الحرب.

وأضاف: "استغرق الأمر بعض الوقت حتى يدركوا حجم هذا الخطر، وهو ما يدركونه الآن".

في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، امتنع نتنياهو عن مناقشة الخطط العسكرية الإسرائيلية أو الجدول الزمني في إيران، لكنه تطرق إلى التداعيات المحتملة في حال تغير القيادة الإيرانية.


 

ازالة تعدي
محافظ الشرقية
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بيطري الشرقية
