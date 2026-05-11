عقب استهداف شركات صينية بعقوبات أمريكية.. بكين تعارض العقوبات الأحادية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون أن بلاده تعارض بحزم العقوبات أحادية الجانب غير القانونية التي لا أساس لها في القانون الدولي، والتي لم يقرها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الصينية ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد ثلاث شركات صينية بسبب مزاعم مساعدتها لأنشطة إيران العسكرية، وذلك حسبما أفادت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم /الاثنين/.

وقال المتحدث "إن الصين أوضحت موقفها مرارا بشأن قضية إيران"، لافتا إلى أن الأولوية الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن هي بذل كل الجهود لمنع تجدد الصراع، بدلا من ربط الوضع بدول أخرى على نحو خبيث وتشويه سمعتها.

وشدد على أن الصين طالبت دوما شركاتها بتنفيذ العمليات التجارية بما يتماشى مع القوانين واللوائح، مشيرا إلى أن بلاده ستحافظ بحزم على الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ثلاث شركات صينية بزعم تقديمها صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لإيران، مما مكنها من شن ضربات عسكرية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وسط تكثيف واشنطن للجهود الرامية إلى تقييد الدعم التكنولوجي لطهران في الصراع.