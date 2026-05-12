ستيلانتيس تضغط على المنافسين .. نمو عالمي قوي وإيرادات تتجاوز 38 مليار ‏يورو في بداية 2026‏

كريم عاطف

أعلنت Stellantis عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، محققة تحسنا ملحوظا في أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية، مدعومة بأداء قوي في عدد من الأسواق الرئيسية حول العالم.

وسجلت شركة ستلانتس صافي إيرادات بقيمة 38.1 مليار يورو خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من تحسن الأداء في أمريكا الشمالية، إلى جانب نمو المبيعات في أوروبا الموسعة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ارتفع صافي الربح إلى 0.4 مليار يورو، مستفيدا من زيادة أحجام المبيعات وتحسن الأداء التشغيلي، فيما بلغ الدخل التشغيلي المعدل نحو مليار يورو، بهامش ربح وصل إلى 2.5%، مع تحقيق أغلب المناطق نتائج إيجابية.

وعززت ستيلانتيس مركزها المالي خلال الفترة الماضية عبر إصدار ثلاث شرائح من السندات الدائمة الهجينة بإجمالي 5 مليارات يورو، ما ساهم في دعم السيولة وتعزيز المرونة المالية للشركة.

وعلى المستوى التشغيلي، واصلت الشركة تنفيذ خططها لتحسين الأداء الصناعي ورفع كفاءة الجودة والإنتاج، مع التركيز على معالجة التحديات التشغيلية وتسريع وتيرة النمو المستدام، كما تراهن الشركة على الإقبال القوي على طرازات 2025، بجانب إطلاق 10 سيارات جديدة و6 طرازات محدثة خلال 2026 لدعم النمو العالمي.

وفي الأسواق الإقليمية، حققت أمريكا الشمالية نمو في المبيعات بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من 2025، مدفوع بارتفاع المبيعات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع تحسن الحصة السوقية إلى 7.9% بفضل الأداء القوي لعلامة رام وطرازات جيب الجديدة.

أما في أوروبا الموسعة، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 5%، لتصل إلى 8% مع مساهمة علامة "ليب موتور"، بدعم من أداء قوي في أسواق إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، بينما بلغت الحصة السوقية في دول الاتحاد الأوروبي 17.5%.

وفي أمريكا الجنوبية، حافظت ستيلانتيس على صدارتها الإقليمية بحصة سوقية بلغت 21.1%، مع استمرار تفوقها في البرازيل والأرجنتين، رغم نمو محدود في المبيعات بنسبة 1%.

وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، استقرت المبيعات رغم تراجع السوق بنحو 4%، فيما ارتفعت الحصة السوقية إلى 11.5% بدعم من النمو القوي في الجزائر وتركيا.

أما في آسيا والمحيط الهادئ، فتراجعت المبيعات بنسبة 4% نتيجة ضعف الأسواق، رغم تسجيل الهند نمو قوي بلغ 71%.

