منير أديب: التحركات الأمريكية ضد الإخوان خطوة متأخرة في مواجهة تهديد ممتد

أكد منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، أن توجه بعض الولايات الأمريكية، مثل فلوريدا، لاتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان يمثل تحولًا مهمًا لكنه متأخر في التعامل مع التنظيم.

وقال منير أديب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الجماعة ارتبطت بالعنف منذ نشأتها، وأن خطرها لا يقتصر على الشرق الأوسط بل يمتد للغرب أيضًا.

مصر حذرت واشنطن منذ 2013 من دعم الإخوان

وأضاف أن مصر حذرت واشنطن منذ 2013 من دعم الإخوان، مشيرًا إلى ما اعتبره تناقضًا في السياسات الأمريكية بين محاربة داعش والتعامل مع الإخوان، قبل أن لفت إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الأخيرة وضعت التنظيم في سياق قريب من داعش.