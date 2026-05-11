ارتفاع الدولار واليورو والدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 مايو 2026 تحركات متباينة داخل البنوك العاملة في مصر وسط ارتفاع محدود في سعر الدولار واليورو والدينار الكويتي مقابل حالة من الاستقرار النسبي للريال السعودي وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.

ويواصل الدولار تحركاته المحدودة داخل القطاع المصرفي، كما سجل اليورو ارتفاعًا ملحوظًا اليوم أمام الجنيه المصري.

فيما حافظت العملات الخليجية على مستويات مستقرة نسبيًا خاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي.

ووفقًا لآخر تحديث في البنوك جاءت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري كالتالي:

دولار أمريكى

شراء 52.77

بيع 52.87

شراء 62.12

بيع 62.24

شراء 71.81

بيع 71.96

شراء 67.77

بيع 67.93

شراء 33.58

بيع 33.65

شراء 14.06

بيع 14.09

دينار كويتى

شراء 172.28

بيع 172.67

شراء 14.36

بيع 14.39

شراء 7.76

بيع 7.77

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنك الأهلي المصري كالتالي

دولار أمريكي

شراء 52.77

بيع 52.87

شراء 61.99

بيع 62.33

شراء 71.58

بيع 72.05

دولار كندي

شراء 38.53

بيع 38.70

شراء 8.29

بيع 8.34

شراء 5.72

بيع 5.75

شراء 5.69

بيع 5.73