ارتفاع الدولار واليورو والدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 مايو 2026 تحركات متباينة داخل البنوك العاملة في مصر وسط ارتفاع محدود في سعر الدولار واليورو والدينار الكويتي مقابل حالة من الاستقرار النسبي للريال السعودي وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.
ويواصل الدولار تحركاته المحدودة داخل القطاع المصرفي، كما سجل اليورو ارتفاعًا ملحوظًا اليوم أمام الجنيه المصري.
فيما حافظت العملات الخليجية على مستويات مستقرة نسبيًا خاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي.
ووفقًا لآخر تحديث في البنوك جاءت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري كالتالي:
- دولار أمريكى
شراء 52.77
بيع 52.87
- يورو
شراء 62.12
بيع 62.24
- جنيه إسترلينى
شراء 71.81
بيع 71.96
- فرنك سويسرى
شراء 67.77
بيع 67.93
- 100 ين يابانى
شراء 33.58
بيع 33.65
- ريال سعودى
شراء 14.06
بيع 14.09
- دينار كويتى
شراء 172.28
بيع 172.67
- درهم إماراتى
شراء 14.36
بيع 14.39
- اليوان الصينى
شراء 7.76
بيع 7.77
وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنك الأهلي المصري كالتالي
- دولار أمريكي
شراء 52.77
بيع 52.87
- يورو
شراء 61.99
بيع 62.33
- جنيه إسترليني
شراء 71.58
بيع 72.05
- دولار كندي
شراء 38.53
بيع 38.70
- كرون دانمركي
شراء 8.29
بيع 8.34
- كرون نرويجي
شراء 5.72
بيع 5.75
- كرونا سويدية
شراء 5.69
بيع 5.73
- فرنك سويسري
شراء 67.69
بيع 68.06
- 100 ين ياباني
شراء 33.57
بيع 33.78
- دولار أسترالي
شراء 38.05
بيع 38.36
- دينار كويتي
شراء 167.36
بيع 172.66
- ريال سعودي
شراء 14.01
بيع 14.09
- درهم إماراتي
شراء 14.35
بيع 14.39
- دينار بحريني
شراء 137.76
بيع 140.22
- ريال عماني
شراء 135.01
بيع 137.32
- ريال قطري
شراء 13.39
بيع 14.50
- دينار أردني
شراء 73.57
بيع 74.65
- اليوان الصيني
شراء 7.76
بيع 7.78