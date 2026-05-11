قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة.. اعرف التردد

يتساءل عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي المواجهة التي ينتظرها الجمهور بشغف، خاصة بعدما اشتعلت المنافسة على اللقب القاري بين الفريقين.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء المرتقب، وسط حضور جماهيري متوقع لدعم الزمالك في سعيه للتتويج بالبطولة الإفريقية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

ويسعى الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الجزائري.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-26، يوم السبت القادم، والموافق السادس عشر من شهر مايو الجاري، وبخاصة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستضيف ملعب «القاهرة الدولي» معقل الفارس الأبيض، مباراة الزمالك ضد اتحاد الجزائر ضمن منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-26.

جدير بالذكر أن الزمالك قد خسر لقاء الذهاب أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، أحرزه أحمد الخالدي في الدقيقة الـ 90+8 من علامة الجزاء في مباراة مثيرة.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين بالقاهرة من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حصده في عامي 2019 و2024 على حساب نهضة بركان المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية ستقوم بنقل المباراة بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات، لتتيح الفرصة أمام الجماهير العربية لمتابعة اللقاء دون اشتراك مدفوع.

كما تُنقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمنافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحددت القناة الجزائرية الأرضية ترددها على نايل سات، حيث جاء التردد 11680، بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي، مع إمكانية متابعة اللقاء بعد إدخال شفرة فك التشفير الخاصة بالقناة.

كما تقرر نقل اللقاء مجانًا عبر البث الأرضي المباشر لقناة «تايم سبورت».

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة، من خلال ضبط قناة تايم سبورتس الأرضية، وفقًا للخطوات التالية:

- تحويل البث في التلفاز إلى الاستقبال الأرضي.

- توصيل إريال البث الأرضي بجهاز التلفاز.

- الضغط على زر الضبط أو الإعدادات.

- الدخول على أيقونة القنوات، ومن ثم إعداد توليف القناة.

- الضغط على توليف تلقائي، وتحديد البحث الرقمي، ثم كتابة تردد القناة UHF 32 وتثبيته.