السكة الحديد تناشد المواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة

في إطار حملتي “سلوكنا مسؤوليتنا” و”سلامتك تهمنا”، تناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين عدم التهاون أو المجازفة بعبور شريط السكك الحديدية من الأماكن العشوائية وغير المخصصة للعبور، والالتزام باستخدام المعابر الشرعية من مزلقانات مؤمنة وكباري وأنفاق، والتي تم إنشاؤها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وضمان انتظام حركة القطارات وحماية مستخدميها.

وتؤكد الهيئة أن العبور العشوائي لشريط السكة الحديد من المناطق غير المخصصة يمثل خطرًا بالغًا على المواطنين وقائدي المركبات، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث مؤسفة يمكن تجنبها بالالتزام بقواعد السلامة.

نشر الوعي

كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون في نشر الوعي بثقافة التعامل الآمن مع وسائل النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات السلامة مسؤولية مشتركة تسهم في الحد من الحوادث وحماية الأرواح وضمان أمن وانتظام حركة التشغيل.