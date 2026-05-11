أحمد سمير : التوسع في الطاقة المتجددة بالمصانع يضع مصر على خريطة الصناعة

أكد النائب أحمد سمير أن تحرك الحكومة لإطلاق مبادرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع يعكس إدراك الدولة لأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مبادرة “شمس الصناعة” تمثل خطوة عملية لدعم المصانع المصرية في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، موضحًا أن الاعتماد على الطاقة الشمسية سيسهم في تقليل النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تعزيز استخدام الطاقة النظيفة

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستسهم أيضًا في تقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية.

وأوضح النائب أحمد سمير أن استغلال أسطح المصانع في إنتاج الطاقة الشمسية يمثل استثمارًا ذكيًا للموارد المتاحة، ويؤكد حرص الدولة على تبني حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتواكب التوجهات العالمية الحديثة في مجالات الطاقة والاستدامة.

وشدد على أهمية توفير برامج تمويل ميسرة للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لضمان التوسع السريع في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعة النظيفة والطاقة المتجددة.