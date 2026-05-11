رئيس لجنة الطاقة النظيفة لـ صدى البلد : الحكومة تقود التحول للسيارات الكهربائية .. ومصر تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا للصناعة

أكد أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، أن ملف السيارات الكهربائية في مصر يشهد تطورا مستمرا منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أن نشر ثقافة الاعتماد على هذا النوع من السيارات كان يحتاج إلى خطوات عملية تبدأ من الحكومة نفسها.

وأوضح زين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن اتجاه الدولة لاستخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية يمثل رسالة مهمة للمواطنين والسوق، بأن السيارات الكهربائية لم تعد مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبحت واقعا تتبناه الدولة بشكل واضح.

وأضاف أن الحكومة تلعب دورا أساسيا في تشجيع التحول نحو وسائل النقل النظيفة، من خلال التوسع التدريجي في تحويل الأسطول الحكومي للعمل بالكهرباء، مؤكدا أن الدولة يجب أن تكون نموذجا وقدوة في هذا التحول التكنولوجي والبيئي.

وأشار رئيس لجنة الطاقة النظيفة إلى أن مصر تشهد حاليا طفرة صناعية في قطاع السيارات الكهربائية، لافتا إلى وجود نحو 4 مصانع جديدة قيد الإنشاء لتجميع السيارات الكهربائية، إلى جانب 3 مصانع أخرى بدأت بالفعل عمليات التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدا من موقعها الجغرافي والبنية الصناعية التي يجري تطويرها خلال الفترة الحالية.

وكشف أحمد زين أن معدلات الإقبال على السيارات الكهربائية شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 300% بين عامي 2024 و2025، مع توقعات باستمرار النمو ليصل إلى نحو 500% خلال العام الجاري، في ظل زيادة الوعي المجتمعي وتوسع الطرازات المتاحة بالسوق المصري.