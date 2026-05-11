قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي
أحمد موسى: استقبال حافل للرئيس السيسي في نيروبي خلال أعمال قمة أفريقيا فرنسا
هل يعود للحرب.. اجتماع طارئ بين ترامب وفريق الأمن القومي الأمريكي
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
بعد إعلان حملها.. ليلي زاهر: معجزة صغيرة تحت نبضات قلبي
الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد و39 درجة الحرارة في القاهرة غدًا
أسعار ومواصفات هيونداي باليسيد 2026 في السعودية
قرار رسمي في تعدي صديقيّ كروان مشاكل على شقيقه بـ حدائق القبة
محافظ البنك المركزي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك
100 ألف إصابة | الصحة تكشف حقيقة وصول فيروس هانتا إلى مصر
قانون التصالح في مخالفات البناء .. تعديل جديد دون رسوم بشروط
المسنون وذوو الهمم أبرز المستفيدين .. ماذا تقدم منظومة نصف التذكرة في مونوريل شرق النيل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رئيس لجنة الطاقة النظيفة لـ صدى البلد : الحكومة تقود التحول للسيارات الكهربائية .. ومصر تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا للصناعة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كريم عاطف

أكد أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، أن ملف السيارات الكهربائية في مصر يشهد تطورا مستمرا منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أن نشر ثقافة الاعتماد على هذا النوع من السيارات كان يحتاج إلى خطوات عملية تبدأ من الحكومة نفسها.

وأوضح زين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن اتجاه الدولة لاستخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية يمثل رسالة مهمة للمواطنين والسوق، بأن السيارات الكهربائية لم تعد مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبحت واقعا تتبناه الدولة بشكل واضح.

وأضاف أن الحكومة تلعب دورا أساسيا في تشجيع التحول نحو وسائل النقل النظيفة، من خلال التوسع التدريجي في تحويل الأسطول الحكومي للعمل بالكهرباء، مؤكدا أن الدولة يجب أن تكون نموذجا وقدوة في هذا التحول التكنولوجي والبيئي.

وأشار رئيس لجنة الطاقة النظيفة إلى أن مصر تشهد حاليا طفرة صناعية في قطاع السيارات الكهربائية، لافتا إلى وجود نحو 4 مصانع جديدة قيد الإنشاء لتجميع السيارات الكهربائية، إلى جانب 3 مصانع أخرى بدأت بالفعل عمليات التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدا من موقعها الجغرافي والبنية الصناعية التي يجري تطويرها خلال الفترة الحالية.

وكشف أحمد زين أن معدلات الإقبال على السيارات الكهربائية شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 300% بين عامي 2024 و2025، مع توقعات باستمرار النمو ليصل إلى نحو 500% خلال العام الجاري، في ظل زيادة الوعي المجتمعي وتوسع الطرازات المتاحة بالسوق المصري.

أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات شعبة السيارات السيارات الكهربائية الجهات الحكومية وسائل النقل النظيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

يوسف الحسيني

يوسف الحسيني: مصر حليف نزيه لأمريكا وأوروبا وروسيا في الشرق الأوسط

الراحل هاني شاكر

لحوم ودواجن وأرز.. فنانة شهيرة تكشف مفاجأة بالأعمال الخيرية للراحل هاني شاكر

تامر أمين

تامر أمين: من جاور السعيد يتعب ولازم كل واحد يبص في ورقته

بالصور

طبيب يكشف .. هل تجعيدة الأذن علامة خفية على أمراض القلب؟

تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن

رئيس لجنة الطاقة النظيفة لـ صدى البلد : الحكومة تقود التحول للسيارات الكهربائية .. ومصر تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا للصناعة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد