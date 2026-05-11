قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا فرنسا تؤكد ثقة العالم في الدور المصري بالقارة
حريق في مخلفات منور مستشفى صيدناوي بالأزبكية | صور
ناسا تعلن عن مسابقة بجائزة 750 ألف دولار .. اعرف الشروط وموعد التقديم
الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة
غواصات الصواريخ الباليستية.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني
إيران تهدد الولايات المتحدة ضمنيا: سنرد على أي عدوان وسيفاجأون
برلماني: مشاركة السيسي بقمة أفريقيا فرنسا تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية بالقارة
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
رسالة من السفير التركي بالقاهرة إلى بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر
كامل الوزير: الرئيس السيسي حول مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات
شاهد الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة قبل رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء .. محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات كبيرة لقيادات المراكز والأحياء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حركة تغييرات واسعة بين القيادات التنفيذية في عدد من الأحياء والمراكز بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لضخ دماء جديدة، ودعم منظومة العمل بعناصر قادرة على الإنجاز الفعال والمتابعة الدقيقة، واستكمال خطط التنمية الشاملة.

وشملت الحركة تكليف قيادات جديدة لتولي مهام عدد من المواقع التنفيذية الحيوية، وهم:

تصعيد وليد محمود مدير استهلاك الطرق بالمحافظة، لتولي رئاسة حي المنيرة الغربية، وسلامة محمد عبد المقصود من منصب سكرتير عام إلى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، كما تم تصعيد معاوية أحمد حسن رئيسا لمدينة العياط خلفا لمحمود زين العابدين، كما تقرر تصعيد أمير عباس نائب رئيس حي بولاق الدكرور، لتولي رئاسة مركز ومدينة الحوامدية، إلى جانب تصعيد بشير عبد الباسط سكرتير مركز ومدينة كرداسة، رئيسا لمدينة البدرشين.

بينما تم تكليف عبد الخالق عوض رئيسا للوحدة المحلية لمركزومدينة كرداسة، زمحمود زين العابدين رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، وباسم حمدي رئيسا لحي إمبابة، نبيل قدري رئيسا لحي الوراق وطه عبد الصادق رئيسا لحي بولاق الدكرور ومحمود فؤاد رئيسا لحي العجوزة.

وشدد محافظ الجيزة على أن حركة التغييرات والإبقاء تأتي ضمن المتابعة الدورية والمستمرة لأداء كافة القيادات التنفيذية، بهدف ضمان استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الانضباط في منظومة العمل داخل جميع الوحدات المحلية، وتنفيذ الخطط التنموية بالمعدلات الزمنية المحددة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

المحافظ هيجيلك .. محافظ دمياط يبحث مطالب وشكاوى أهالي الزرقا

صورة أرشيفية

إصابة 4 فتيات في انقلاب تروسيكل بجرجا

جانب من التصوير

شاهد محافظ القليوبية يتابع جهود هيئة تنشيط السياحة في تصوير المعالم الأثرية والترفيهية للترويج

بالصور

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد