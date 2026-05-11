بالأسماء .. محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات كبيرة لقيادات المراكز والأحياء

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حركة تغييرات واسعة بين القيادات التنفيذية في عدد من الأحياء والمراكز بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لضخ دماء جديدة، ودعم منظومة العمل بعناصر قادرة على الإنجاز الفعال والمتابعة الدقيقة، واستكمال خطط التنمية الشاملة.

وشملت الحركة تكليف قيادات جديدة لتولي مهام عدد من المواقع التنفيذية الحيوية، وهم:

تصعيد وليد محمود مدير استهلاك الطرق بالمحافظة، لتولي رئاسة حي المنيرة الغربية، وسلامة محمد عبد المقصود من منصب سكرتير عام إلى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، كما تم تصعيد معاوية أحمد حسن رئيسا لمدينة العياط خلفا لمحمود زين العابدين، كما تقرر تصعيد أمير عباس نائب رئيس حي بولاق الدكرور، لتولي رئاسة مركز ومدينة الحوامدية، إلى جانب تصعيد بشير عبد الباسط سكرتير مركز ومدينة كرداسة، رئيسا لمدينة البدرشين.

بينما تم تكليف عبد الخالق عوض رئيسا للوحدة المحلية لمركزومدينة كرداسة، زمحمود زين العابدين رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، وباسم حمدي رئيسا لحي إمبابة، نبيل قدري رئيسا لحي الوراق وطه عبد الصادق رئيسا لحي بولاق الدكرور ومحمود فؤاد رئيسا لحي العجوزة.

وشدد محافظ الجيزة على أن حركة التغييرات والإبقاء تأتي ضمن المتابعة الدورية والمستمرة لأداء كافة القيادات التنفيذية، بهدف ضمان استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الانضباط في منظومة العمل داخل جميع الوحدات المحلية، وتنفيذ الخطط التنموية بالمعدلات الزمنية المحددة.