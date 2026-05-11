برلماني: مشاركة السيسي بقمة أفريقيا فرنسا تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية بالقارة

أكد النائب محمد دخيل الجراري، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي يومي 11 و12 مايو 2026، تعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم قضايا التنمية والاستقرار داخل القارة الأفريقية، وحرص القيادة السياسية على تعزيز الشراكات الدولية التي تخدم مصالح الشعوب الأفريقية.

التحديات الاقتصادية والتنموية

وقال الجراري، في تصريح صحفي له اليوم، إن القمة تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه القارة، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، مشيراً إلى أن تركيز القمة على ملفات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، يؤكد أهمية بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة للدول النامية والأفريقية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة ستكون فرصة مهمة لعرض رؤية مصر تجاه دعم التنمية المستدامة بالقارة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير التمويل العادل للدول الأفريقية وتمكينها من مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والمناخية.



فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية

وأوضح أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي مع القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة، تسهم في تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.



واختتم النائب محمد دخيل الجراري حديثه أن التحركات المصرية المتواصلة على المستوى الأفريقي تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في استعادة دورها الريادي داخل القارة، وترسيخ العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية.