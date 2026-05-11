محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروع التطوير المؤسسي للديوان العام

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال مشروع التطوير المؤسسي لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري، والأستاذ محمد وجيه مدير مركز تدريب الحاسب الآلي، ووفد شركة هواوي العالمية المُنفذة للمشروع.

وناقشت ما تم تقديمه من حلول فنية متكامل للبنية التحتية المعلوماتية، وتطوير شبكات البيانات الداخلية وتجهيز نقاط التشغيل ورفع كفاءة منظومة الإتصال و إعداد تصميمات وفق أحدث المواصفات الفنية؛ لدعم وتشغيل منظومة OneOffice، بما يدعم منظومة العمل الرقمي وتحسين مستوى الأداء الإداري وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكدت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية بمختلف القطاعات، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي، موجهةً بالالتزام بالخطة الزمنية لمراحل المشروع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء في الموعد المحدد.