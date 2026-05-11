رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غواصات الصواريخ الباليستية.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني

ناصر السيد

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الإثنين عن أول تحرك عسكري أمريكي بعد رفض الرئيس دونالد ترامب، المقترح الإيراني لوقف الحرب.

وأعلنت الدفاع الأمريكية أن موقع غواصة تابعة للبحرية الأمريكية المزودة بالأسلحة نووية، وصلت من طراز أوهايو إلى جبل طارق، وهي منطقة بريطانية تقع على الساحل الجنوبي لإسبانيا، يوم الأحد، حسبما أعلن الأسطول السادس الأمريكي يوم الاثنين.

وقال الأسطول الأمريكي السادس في بيان صحفي: "تُظهر هذه الزيارة للميناء قدرة الولايات المتحدة ومرونتها والتزامها المستمر تجاه حلفائها في الناتو. تُعد غواصات الصواريخ الباليستية من طراز أوهايو منصات إطلاق غير قابلة للكشف للصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، مما يوفر للولايات المتحدة أكثر أضلاع الثالوث النووي قدرة على البقاء".

ولم يكشف البنتاجون عن اسم الغواصة، التي تُعد من أكثر أسلحة الجيش الأمريكي سرية، وبشكل عام، تُصنف مواقع الغواصات الأمريكية المزودة بأسلحة نووية ضمن المعلومات السرية للغاية.

صرّح ترامب للصحفيين، اليوم الإثنين، بأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وضع حرج للغاية، ووصفه بأنه "ضعيف بشكل لا يُصدق".

وقدّمت إيران مطالبها في عرض مضاد، والذي تضمن، بحسب التقارير، تعويضات عن الحرب، وسيادة إيران على مضيق هرمز، ورفع العقوبات الأمريكية. ووصف الرئيس العرض المضاد يوم الأحد بأنه "غير مقبول بتاتًا".

وتتألف غواصات فئة أوهايو من 14 غواصة صواريخ باليستية و4 غواصات صواريخ موجهة تتميز هذه الغواصات بقدرتها على التخفي، وحمل صواريخ ترايدنت 2 الباليستية، والقيام بدوريات ردع طويلة المدى، ويمكن لغواصات الصواريخ الموجهة من فئة أوهايو حمل أكثر من 150 صاروخ توماهوك.

عبد الرحمن أبو زهرة
