مسلات وقبة سماوية.. القطع الأثرية المتوقع إعادتها من فرنسا بعد القانون الجديد.. فيديو

أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، أن فرنسا دولة تحترم القانون، وأن القانون الفرنسي بشأن عودة الآثار هدفه المصالحة، موضحًا أن مصر لها الكثير من الآثار في فرنسا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القبة السماوية من الممكن أن تدخل في عودة الآثار، وهما موثقين أنها خرجت بشكل غير شرعي، وهناك آثار خرجت بشكل شرعي، وعملية إثبات الشرعية من عدمه هذا هو الفيصل".

وأضاف: "وهناك تماثيل خرجت من مصر في 1850، وفيه مجموعة كبيرة خرجت بشكل غير شرعي، ونتمنى القانون ده يرجع لينا 55 ألف قطعة من الآثار المنهوبة وهذا رقم تقريبي، فيه ناس متخصصة وعارفة القطع اللي رجعت من عدمه، والقانون الفرنسي مهما جاءت حكومة لن تستطيع تعطيله".

وأوضح: "القانون فيه نبرة تفاؤل، ومش هنسيب إرثنا التاريخي، وهنستطيع إثبات القطع اللي خرجت بشكل غير شرعي، وزودياك دندرة خرج سنة 1821 بالسرقة، والراجل اللي سرقها كان بأمر من حاكم مارسيليا، ومسلة الكونكورد المصرية المنهوبة لن ترجع لأنها إهداء من محمد علي للملك لويس، وممكن نحاول نرجعها، وبعد 1815 خرجت العديد من القطع الأثرية بشكل غير شرعي".