امتحانات الثانوية العامة | إجراءات عاجلة من التعليم لمنع الغش

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي في مستوى الطالب المتوسط، مضيفا أن هناك اجراءات قوية تتعلق بالرقابة والتفتيش والكاميرات المعلقة.

وأضاف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأثنين، أن هناك اجراءات أكثر حسما للتتفيش الطلاب لمنع الغش في اللجان.

وأكمل شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك اجراءات استباقية للتعامل مع الغش، لافتا إلى أن هناك إجراءات مشددة لمراقبة امتحانات الثانوية العامة منها التفتيش قبل دخول الطلاب اللجان.

وأشار متحدث التربية والتعليم إلى أن الوزارة خلال الامتحانات تعمل على إحكام الرقابة داخل اللجان عبر زيادة الاعتماد على الكاميرات وتحديثها، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية حول المدارس لمنع أي محاولات غش أو تسريب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة امتحانية منضبطة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.