مستشار رئيس الجمهورية للصحة: لا حالات مصابة بهانتا في مصر ولا علاج له

علق الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، على تسجيل إصابات حول العالم بفيروس هانتا.

وقال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" فيروس هانتا متواجد من زمان وتم التعرف عليه في أواخر السبعينيات وأول حالة رصدت كانت في كوريا الجنوبية ".

وتابع عوض تاج الدين :" فيروس هانتا يأتي من القوارض وقد ينتقل للإنسان، الفيروسات لديها قدرة على التحور كي تعيش".

وأكمل عوض تاج الدين:" ظهر متحور من فيروس هانتا وأصبح قد ينتقل من إنسان لإنسان ولكن فرص العدوى قليلة ونادرة ومازالت ".

وتابع تاج الدين :" أول مريض طلع السفينة الموبوءة الحالية كان عنده الفيروس قبل ما يطلع السفينة والحالات التي رصدت حتى الآن من 8 لـ 9 حالات".

وأكمل تاج الدين :" جسم الإنسان معندوش مناعة كافية لهذا الفيروس وفيروس هانتا يشكل ضررا على الجهاز التنفسي ويتسبب في فشل تنفسي قد يؤدي إلى الوفاة وقد يصيب الكلى".

وتابع تاج الدين :" حتى الآن لا علاج لفيروس هانتا ، وانتشار فيروس هانتا محدود للغاية حتى الآن في العالم لا توجد أي حالات مصابة بفيروس هانتا في مصر".



