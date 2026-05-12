الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ميناء دمياط يستقبل السفينة العملاقة "YANG FAN" بأكبر حمولة بضائع

زينب الزغبي

استقبل ميناء دمياط،  سفينة الصب العملاقة "YANG FAN" التي ترفع علم بنما قادمة من سنغافورة وعلى متنها شحنة من خام السلاج الصب الوارد من الصين ، بإجمالي حمولة بلغت نحو 144780 طنًا، لتُسجل بذلك أكبر حمولة بضائع صب يتم استقبالها بميناء دمياط منذ إنشائه.
 

وتُعد السفينة "YANG FAN" من السفن العملاقة في مجال نقل بضائع الصب، حيث يبلغ طولها 289 مترًا، وعرضها 45 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 16 مترًا، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية وجاهزية الممر الملاحى والأرصفة البحرية بميناء دمياط وقدرتهم على استقبال السفن ذات الغواطس العميقة وفق أعلى المعايير الملاحية العالمية بأمان تام .
 

وأكد اللواء بحري  طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن استقبال السفينة بهذه الحمولة القياسية يمثل شهادة جديدة على نجاح خطط التطوير الشامل التي شهدها الميناء خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تعميق الممر الملاحى  وزيادة أعماق الأرصفة و تحديث منظومة الخدمات البحرية ورفع كفاءة التشغيل والتداول .

كما أشاد رئيس الهيئة بالدور الاحترافي الذي قام به مرشدو الهيئة وأطقم الوحدات والخدمات البحرية وعمال الرباط، الذين أظهروا مستوى متميزًا من الكفاءة والخبرة في تنفيذ أعمال الإرشاد والقطر  والتأمين والتراكي والرباط ، بما أسهم في إتمام دخول السفينة ورباطها بأمان تام وفي زمن قياسي، رغم الحمولة الضخمة والغاطس الكبير للسفينة.

وأوضح أن أعمال تفريغ الشحنة سيتم تنفيذها باستخدام أحدث المعدات التابعة لشركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة بالتنسيق التام مع هيئة الميناء وكافة الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية في أعمال التداول والتفريغ.

ويأتي هذا الإنجاز كثمرة لخطة وزارة النقل التي أرسى دعائمها السيد الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل، لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

ويؤكد استقبال السفينة "YANG FAN" بحمولتها غير المسبوقة استمرار ميناء دمياط في ترسيخ مكانته كمركز محوري لتداول بضائع الصب والبضائع العامة، مستندًا إلى بنية تحتية متطورة ومنظومة تشغيل حديثة وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق أعلى معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية.

